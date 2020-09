La japonesa Naomi Osaka se consagró campeona del US Open por segunda vez en su carrera, tras derrotar en un duro partido a la bielorrusa Victoria Azarenka por 1-6, 6-3 y 6-3 en 1 hora y 53 minutos.

A championship won on an incredible rally!@naomiosaka clinches the #USOpen 🏆 in three sets over Victoria Azarenka. pic.twitter.com/yVVd0Q0mnN