Nazarena "Capricho" Romero (14-1-2, 8 KOs) perdió este sábado en las tarjetas y por decisión dividida en diez asaltos el título mundial supergallo de la WBA ante la mexicana Mayelli Flores Rosquero (13-1-1, 4 KOs) en un combate que se llevó a cabo en el estado de Florida, Estados Unidos.

La púgil radicada en Córdoba, a punto de cumplir 31 años, hacía la primera defensa del título que había consiguido el 24 de agosto de 2024, tras vencer en Buenos Aires a la tijuanense Paulette Valenzuela por nocaut técnico en el décimo round.

La argentina estuvo a la altura en un combate en el que los jueces dictaminaron veredictos diferentes: dos de ellos vieron ganadora a Flores por 96-94, mientras que el restante falló 98-92 en favor de Romero.

Es decir que "Capricho" bien pudo haber ganado, más allá que tras el pleito declaró que “no me sentí robada, fue una pelea muy dura y pareja y ella es una gran boxeadora”, consideró.

En sus redes sociales también dijo: “Gracias a todos les juro amo cada comentario cada mensaje gracias yo ya le gane a la vida y Dios me premio con el boxeo estoy muy contenta pese al resultado que no significa nada para mí. Nisiquiera entiendo por qué estoy feliz pero Dios permite que así sea. Gracias a todo Recreo, a toda Catamarca los amo tremendo aguante !!tranquilos que yo tengo muchas ganas de seguir y tres bocas por alimentar es mi trabajo y lo hago con mucho orgullo y pasión Dios me los bendiga a todos los quiero mucho”. ❤️❤️❤️