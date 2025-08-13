El partido se disputó el este miércoles en el estadio Padre Martearena de Salta. La "Lepra" llegaba a esta instancia luego de haber eliminado a Defensa y Justicia, mientras que el "Decano" había dado la sorpresa al vencer a Boca Juniors en Santiago del Estero.

El encuentro fue sumamente disputado y con un marcador cambiante. Newell's se puso en ventaja a los 12 minutos con un gol de cabeza de Luciano Lollo, tras un tiro de esquina de Carlos González. Sin embargo, Atlético Tucumán logró reaccionar y empató a los 32 minutos con tanto de Miguel Brizuela, y cuatro minutos después, Mateo Coronel puso al "Decano" en ventaja. La "Lepra" no se rindió y Gonzalo Maroni logró el empate a los 39 minutos, dejando el 2-2 en la primera mitad.

En el segundo tiempo, a los 16 minutos, el paraguayo Carlos González anotó el gol definitivo que le dio la victoria a Newell's. Con este triunfo, el equipo rosarino avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá con Belgrano de Córdoba, que viene de eliminar a Independiente. Por su parte, Atlético Tucumán no pudo repetir su destacada actuación de la edición 2017, donde alcanzó la final del certamen.

PREVIA

Este miércoles a las 19:30 horas, el Estadio Padre Martearena de Salta será el escenario de un choque trascendental por los octavos de final de la Copa Argentina 2025.

Atlético Tucumán y Newell's se enfrentan en un duelo que no solo define el pase a cuartos, donde ya espera Belgrano, sino que también representa un paso crucial hacia la consagración en la copa y la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

Así llegan los protagonistas

Ambos equipos atraviesan un presente similar en el Torneo Clausura 2025, pero con dinámicas recientes que prometen un partido intenso:

Atlético Tucumán ("El Decano"): El equipo dirigido por Lucas Pusineri tuvo un inicio de semestre contundente, destacándose por ganarle a San Martín (SJ), empatar con Central Córdoba y, especialmente, por eliminar a Boca Juniors en la Copa Argentina. Sin embargo, tras ese "batacazo copero", sumó una derrota ante Riestra y un empate con Rosario Central. Pese a estos últimos resultados, el Decano se mantiene, por el momento, entre los ocho clasificados a la siguiente fase de la Liga Profesional. El defensor Marcelo Ortiz ha expresado la magnitud del encuentro: "En estos días nos jugamos muchísimo". El equipo además afronta el partido con dos bajas sensibles.

Newell's Old Boys ("La Lepra"): El conjunto de Cristian Fabbiani enfrenta una exigente seguidilla de diez días. Vienen de un empate 1-1 con Central Córdoba en el Marcelo Bielsa, donde, a pesar de jugar con diez futbolistas por más de 60 minutos, estuvieron cerca de llevarse los tres puntos. Actualmente, Newell's se encuentra 7° en la Zona B de la Liga Profesional, con 5 puntos de 12 posibles. Fabbiani ha tomado una fuerte decisión de cara a los próximos compromisos, confirmando que utilizará un equipo suplente en la visita a Defensa y Justicia, priorizando este encuentro de Copa Argentina y el clásico rosarino: "Van a ir todos suplentes, lo tengo decidido. No voy a regalar nada".

Posibles formaciones

Los directores técnicos ya definen sus estrategias para este decisivo enfrentamiento:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.

Datos clave y dónde verlo en vivo

Para no perderte ningún detalle de este trascendental partido: