Newell's le ganó 4 a 2 a Estudiantes en el partido que cerró la fecha 3 de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido arrancó con mucha intensidad y poca claridad, con los dos proponiendo algo similar. Tratando de presionar y llegando hasta el área rival, pero les faltaba final. Hasta que apareció Nacho Scocco, a los 11 minutos, para destrabar el partido y con un zurdazo hizo delirar a todo el pueblo leproso.

La ventaja no le cambió los planes a la Lepra, que siguió con el mismo libreto: presión, mucha intensidad y salida rápida desde el medio buscando la llegada por los costados. Incluso tuvo un par de llegadas que de no ser porque no las terminaron bien, podría haber ampliado las cifras.

En medio de esto el pincha intentaba poco y lo poco que intentaba no le salía. Al punto de que el Ruso Zielinski debió cambiar el dibujo táctico sobre la marcha en su afán de encontrarle la vuelta al trámite.

Más allá del acomodamiento de piezas en el pincha, Newell's manejaba el desarrollo del partido. Pero una mala salida desde el fondo entre el arquero y los defensores propició el empate de Estudiantes cuando Manuel Castro, a los 36', dejó sin chances a Aguerre para decretar la igualdad.

Ese horror defensivo de la lepra le dio aire al pincha que pasó de dominado pasó a ser dominador. Inquietó en dos ocasiones a Aguerre, que respondió bien. Y en el final casi se va al descanso gritando el segundo pero el delantero del pincha no alcanzó a rematar ante la salida del arquero.

El complemento devolvió una versión renovada de Newell's, más parecido al de los primeros minutos, dispuesto a imponer condiciones. Y si bien el pincha avisó en un par de llegadas, la lepra también mostró sus credenciales con un par de aproximaciones.

Hasta que Nicolás Castro marcó un golazo desde fuera del área en una jugada combinado en ataque para poner otra vez a la lepra arriba en el marcador.

La alegría no le duró nada a Newell's, que en la jugada siguiente no pudo cubrir la llegada de Manuel Castro, que se anticipó al defensor y marcó el segundo del pincha para decretar una nueva igualdad: 2-2.

Pero en una noche en que abundaron las emociones en el Coloso todavía faltaba lo mejor. Primero fue Justo Giani, que aprovechando una fantástica asistencia de Nicolás Castro, anotó el desequilibrio.

Y unos minutos después, el propio Nico Castro marcó un golazo para dejar sin chances a Andújar y anotar el cuarto de la lepra ante el pincha que le permite aventurar un futuro mejor.