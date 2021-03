Independiente visitará hoy a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en busca de llegar a la punta de la Zona B, que lidera Vélez con 9 unidades.



El encuentro será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.



Newell`s Old Boys, que viene de empatar en dos goles como visitante de Talleres luego de perder sus dos primeros partidos contra Vélez y Boca, buscará recuperarse ante el "Rojo", que viene de vencer como local a Gimnasia y Esgrima de La Plata.



El entrenador "rojinegro", Frank Kudelka, le devolvería la titularidad al experimentado volante Pablo Pérez, quien no jugó contra Boca porque había sido expulsado contra Vélez, pero volvió en el entretiempo del partido con Talleres por el juvenil Juan Sforza.



Con respecto a Maximiliano Rodríguez, el DT de Newell's opinó que "cuando 'Maxi' está en su máximo potencial juega él. Siempre lo he puesto y me ha dado mucho resultado, más allá de su experiencia y de tener que amar el equipo en función de que él sea el creativo y que los demás tengan la compensación desde la recuperación".



Enfrente estará Independiente, entonado por dos triunfos consecutivos, ante Patronato de visitante (1-0), y ante Gimnasia y Esgrima La Plata en Avellaneda (1-0), tras caer derrotado ante Lanús (1-0) en la primera fecha.



El equipo que dirige Julio Falcioni, con un esquema 5-3-2, no contará con el volante Pablo Hernández, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho, ni con el delantero Alan Velasco, quien dio positivo por Covid-19.



Jonathan Herrera, flamante refuerzo, fue convocado para viajar con el plantel a Rosario. Con apenas dos entrenamientos con el plantel, el delantero fue citado para el partido de este viernes y ocupará un lugar en el banco de suplentes.



También se sumaron a la convocatoria el mediocampista Lucas Romero (sería titular) y el lateral izquierdo Lucas Rodríguez, quienes se perdieron los primeros tres partidos.



La mala para Falcioni fue la baja de Alan Soñora, quien arrastra una sobrecarga muscular y quedó desafectado. Esta ausencia se suma a la de Velasco, y ambos jugadores se perderán el compromiso del miércoles próximo ante Villa Mitre por Copa Argentina.



Posibles formaciones: Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Manuel Llano, Manuel Capasso, Cristian Lema y Matías Orihuela; Pablo Pérez y Julián Fernández; Julián Marcioni, Maximiliano Rodríguez y Alexis Rodríguez; Ignacio Scocco. DT: Frank Kudelka.



Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alan Franco, Juan Insaurralde y Gastón Togni; Lucas Romero, Domingo Blanco y Jonathan Menéndez; Sebastián Palacios y Silvio Romero. DT: Julio César Falcioni.



Hora: 19.15 Estadio: Coloso Bielsa (Newell`s Old Boys). Árbitro: Pablo Echavarría.

TV: Fox Sports Premium.