Newell's Old Boys, que marcha noveno a cuatro puntos del líder y arrastra una racha de 13 años sin ganar el clásico de local, recibe este domingo a Rosario Central, penúltimo y reciéntemente eliminado de la Copa Sudamericana en Brasil, por la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El partido comenzará a las 15.45 en el estadio Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia y será arbitrado por Andrés Merlos, quien quedó en medio de todas las miradas desde las declaraciones del capitán "canalla", Emiliano Vecchio, refrendadas por el subcapitán Marco Ruben.



Este clásico rosarino aparece en la previa como el más caliente para Central por los antecedentes con el referí. "La designación a nosotros no nos llegó de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es el árbitro que quería Newell's", advirtió Ruben, a quien Vecchio le cedió la cinta para no cruzar palabra con Merlos.



"Son cosas que pasan. Más allá del historial (de Merlos) negativo para nosotros y muy positivo para Newell's, hay algunas otras situaciones que nos dan a dudar, a pensar de alguna manera un poco mal de lo que puede llegar a pasar y teniendo en cuenta nuestras últimas experiencias en el torneo, que hemos tenido varias situaciones desfavorables con respecto a decisiones arbitrales", abundó el delantero.



En cambio, el director técnico de Newell's, Fernando Gamboa, eligió no polemizar en la previa sobre el tema: "No creo bajo ningún punto de vista que el árbitro, en este caso Merlos, pueda llegar a tener ningún tipo de influencia".



Newell's contará a priori con la vuelta del experimentado volante ofensivo Pablo Pérez, la confirmación del lateral izquierdo Franco Negri, la inclusión de Maximiliano Comba como delantero en lugar de Justo Giani y una duda entre Jerónimo Cacciabue o Juan Sforza como volante central, dado que Julián Fernández no llegaría a recuperarse totalmente del desgarro en el isquiotibial izquierdo que sufrió contra Talleres, en la primera fecha.



Central pondría el mismo equipo que viene de quedar eliminado con Bragantino en Brasil, pero con la inclusión del delantero Lucas Gamba, recuperado de un desgarro en el sóleo, en lugar de Milton Caraglio.



El clásico rosarino será custodiado por 194 policías en el estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia, donde cada equipo tendrá un cupo de invitados -120 para el local y 75 para el visitante- entre dirigentes y allegados, a quienes las autoridades de Seguridad pidieron especialmente "un buen comportamiento".



Otros 56 policías estarán apostados en puntos estratégicos de la ciudad, como el Monumento a la Bandera, el Parque Alem (contiguo al Gigante de Arroyito), el bulevar Oroño y la avenida Pellegrini, que completarán los 250 afectados al operativo del clásico, mientras en ambos clubes sus sedes y subsedes en la ciudad y el Gran Rosario permanecen cerradas desde el jueves para evitar la concentración de hinchas y posibles incidentes.



Newell's, que cumple una campaña aceptable desde la llegada del "Negro" Gamboa, buscará volver a ganar un clásico y mira también de reojo las elecciones del 19 de septiembre, en las que el resultado del clásico juega su partido.



Y Central, que con el "Kily" González está penúltimo y viene de quedar eliminado con Bragantino en Brasil de la Copa Sudamericana, buscará repetir el último clásico que ganó de local y dar el gran golpe para recuperarse.