La estrella brasileña Neymar, que cumple en su país una cuarentena por la pandemia de coronavirus, aseguró hoy que se encuentra "en las mejores condiciones posibles" gracias a un exigente programa físico de su entrenador personal, Ricardo Rosa, a la espera del regreso a la actividad con su club, el París Saint Germain francés.



Neymar se prepara en Brasil para el regreso del fútbol

"Estoy aquí entrenando duro, al mismo ritmo y frecuencia que tendría en el club. De hecho, me entreno aún más duro, con más actividades para compensar la falta de partidos. La intención es estar preparado para cuando indiquen el regreso a la actividad en el club", comentó el delantero en declaraciones a su sitio neymarjr.com.



"Estoy en las mejores condiciones posibles, por supuesto, se necesita la competencia, pero Ricardo hizo un plan que se está llevando a cabo al pie de la letra ”, aseguró el capitán del seleccionado brasileño.



Neymar pasa sus días en una residencia del estado de San Pablo y todavía no tiene resuelto dónde jugará la próxima temporada ya que, si bien tiene contrato en Francia hasta 2022, su máximo deseo es retornar a Barcelona de España, aunque esa posibilidad requiere una compleja ingeniería financiera.



El ex futbolista de Santos jugó por última vez el pasado 12 de marzo ante Borussia Dortmund de Alemania en el partido de ida de una de las series de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.