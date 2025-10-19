Ni Boca ni Instituto: el futuro de Paulo Dybala podría estar en Brasil

El futuro del cordobés Paulo Dybala vuelve a generar expectativa en el mercado de pases internacional. El delantero de la AS Roma, uno de los jugadores argentinos más destacados del fútbol europeo, estaría en la mira de un importante club brasileño que busca reforzarse con jerarquía de cara a la próxima temporada.

Según publicó el periodista turco Ekrem Konur en su cuenta de X, el Flamengo analiza la posibilidad de hacerle llegar una propuesta formal a Dybala, cuya situación contractual podría abrir una puerta para su regreso al continente. El futbolista de 31 años mantiene vínculo con la Roma hasta junio de 2026, aunque su cláusula de salida —estimada en 12 millones de euros y vigente hasta mediados de 2025— resulta atractiva para instituciones con fuerte poder económico.

En Italia, distintos medios aseguran que la dirigencia romana pretende renovarle el contrato hasta 2029, con el objetivo de blindarlo ante los sondeos de clubes sudamericanos y árabes. Mientras tanto, en Brasil se multiplican las versiones que vinculan al Mengão con “La Joya”, quien ya había sido mencionado tiempo atrás como posible refuerzo de Boca Juniors, una alternativa que el propio jugador cordobés nunca descartó públicamente.

Dybala, que atraviesa su tercera temporada en el conjunto capitalino, ha manifestado en varias entrevistas su deseo de volver algún día al fútbol argentino, aunque aclaró que por ahora se encuentra “feliz en Roma”.

Por el momento, ni la Roma ni el entorno del jugador emitieron comunicados oficiales. Sin embargo, la posibilidad de que el cordobés más talentoso de la última generación considere un nuevo desafío en Sudamérica mantiene en vilo a los hinchas. Su futuro podría definirse en los próximos meses, y todo indica que Flamengo será uno de los principales protagonistas en la conversación.