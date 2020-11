Sensaciones encontradas vivió la figura de la Selección Argentina en la última ventana de eliminatorias para el Mundial de Qatar. Prolongó su racha goleadora, realizando el 1 a 1 transitorio, pero debió retirarse lesionado a los 32 minutos del primer tiempo.

Nicolás González ya se había perdido el comienzo de la Bundesliga por un problema en su cadera en el mes de septiembre. Ahora no se conocen los detalles de su lesión, aunque le interrumpe un gran momento de su carrera. El delantero es compañero del cordobés, ex jugador de Instituto, Mateo Klimowicz. De hecho, el hijo de Diego, ingresó en la segunda etapa del partido, aunque no se anotó en el marcador.

Stuttgart y Hoffenheim protagonizaron uno de los mejores encuentros de la liga de Alemania, con 6 goles y un empate 3 a 3. González fue el autor del primer gol del Stuttgart, ingresando desde la derecha, y convirtiendo con un remate esquinado ajustado al palo derecho del arquero rival.