El Atlético de Madrid celebró su primera victoria en LaLiga, un triunfo vital sobre el Villarreal, con el debut goleador de Nico González como principal figura de la noche. El futbolista argentino, presentado esta semana en la capital española, ingresó como titular por decisión de Diego Simeone y no defraudó, marcando el 2-0 de cabeza en el segundo tiempo.

El gol de Nico González fue mucho más que un simple tanto; fue clave para traer alivio al estadio Metropolitano y despejar la incertidumbre que había sobrevolado el partido. El zurdo, surgido en Argentinos Juniors y con pasado en la Fiorentina y la Juventus, y que recientemente jugó con la selección de Lionel Scaloni, capitalizó un centro de Marcos Llorente a los 7 minutos del segundo tiempo. Superando la marca de Alexander Sørloth, González conectó un frentazo inatajable para el arquero Luiz Júnior, con su compatriota Juan Foyth, defensor del Villarreal, como testigo privilegiado.

Sin embargo, la alegría no fue completa, ya que la preocupación de la noche estuvo centrada en Julián Álvarez. El "Araña" fue reemplazado en el entretiempo "por precaución", según informó rápidamente la página oficial del Atlético. Álvarez había sido fundamental en la primera mitad, al anticiparse a un error rival y robar un pase atrás, cediendo la asistencia para el primer gol, obra de Pablo Barrios. La decisión de su salida pareció lógica, a la espera de un parte oficial, especialmente considerando el inminente y crucial debut del colchonero en la Champions League esta semana, visitando al Liverpool en Anfield. El equipo de Simeone ya jugaba sin Julián cuando González anotó su gol.

Nico González, quien venía de jugar con la selección de Lionel Scaloni contra Venezuela y Ecuador, fue sustituido cuando quedaban 15 minutos para el final del partido y recibió su primera ovación como jugador rojiblanco. Otro argentino que completó los 90 minutos fue el incansable Giuliano Simeone, hijo del técnico, quien también conectó Guayaquil y Madrid en estos días y se destacó por su entrega en cada jugada.

Esta victoria es especialmente significativa para el Atlético, que venía de un inicio algo irregular en el campeonato, con una inesperada derrota ante el Espanyol en la primera fecha y empates frente al Elche y el Alavés. Por su parte, el Villarreal llegaba invicto tras cuatro jornadas, lo que resalta aún más el valor del triunfo colchonero. El debut goleador de Nico González no solo aseguró los tres puntos y el primer festejo del campeonato, sino que también inyectó confianza de cara a los importantes desafíos que se avecinan.