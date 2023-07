Falta muy poco para que arranque el Mundial femenino que se disputará en Nueva Zelanda y Australia del 20 de julio al 20 de agosto.

Lentamente los distintos países van llegando a la región, pero los días previos vienen aparejados a algunas problemáticas también. Tal es el caso de la selección de Sudáfrica, uno de los rivales de Argentina, que atraviesa un fuerte conflicto con la dirigencia y se negaron a disputar un amistoso.

En esta edición de la Copa del Mundo, la FIFA determinó otorgar 30 mil dólares a cada jugadora que participe de la competencia. Este monto además aumenta en caso de que la selección siga avanzando de instancia. Si bien esto se celebró en cada uno de los países que competirán, en Sudáfrica el escenario fue muy diferente.

Las jugadoras reclamaron que este monto sea incluido en sus contratos para asegurarse que efectivamente sea otorgado. Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Sudáfrica (SAFA) se negó a hacerlo.

Ante esto, el plantel determinó no disputar el partido amistoso que se jugó el domingo ante Botswana. El reclamo económico no era el único eje de disputa ya que las jugadoras no querían competir en el Tsakane Stadium ya que las condiciones no estaban dadas en esa cancha. Actualmente, este estadio no cuenta con las garantías de seguridad necesarias y las campeonas de África no querían correr el riesgo de lesionarse a 15 días de arrancar la cita más importante del fútbol.

La reacción de la Asociación fue despiadada y catalogó de "mercenarias y traidoras" a quienes tomaron la decisión de no presentarse al partido amistoso.

Mientras tanto, la entrenadora Desiree Ellis armó un equipo alternativo que llegó a estar integrado por una jugadora de 13 años y el partido se disputó de igual manera. El conflicto económico seguía vigente y el vuelo rumbo a Nueva Zelanda estaba cada vez más cerca.

Finalmente, las rivales de Argentina en la Copa del Mundo consiguieron lo que merecían, pero no del modo que esperaban. El Ministero de Deportes, Zizi Kodwa, publicó un comunicado en el que expresó: "Llamé para que SAFA y SAFPU se unan para abordar con urgencia las preocupaciones planteadas por 'Banyana Banyana', que tanto inspira al país".

Y agregó: "También se acercó a la Fundación Motsepe, y estoy emocionado por la contribución que hicieron. 'Banyana Banyana' ahora puede concentrarse por completo en el Mundial, sabiendo que sus preocupaciones inmediatas han sido abordadas".

La Fundación Motsepe entregó 320.000 dólares para repartir entre las 23 jugadoras que acudirán a la Copa Mundial femenina y según anunciaron directivos en una conferencia de prensa en Johannesburgo esto sería la solución al problema.

El miércoles, las sudafricanas viajaron a Nueva Zelanda y se preparan para disputar la cita más importante del fútbol. El 23 de julio jugarán contra Suecia, el 28 vs Argentina y el 2 ante Italia.

