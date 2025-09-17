Noche de Libertadores: River recibe a Palmeiras por la ida de los cuartos de final

Se viene otra noche soñada de Copa Libertadores con un partidazo entre dos grandes del continente.

River y Palmeiras vuelven a cruzarse en Núñez, por la ida de los cuartos de final, con todo lo que eso significa para dos equipos que ya tienen historia en este certamen.

El partido arranca a las 21.30 en el Monumental y se podrá ver por Telefé, Fox Sports y Disney+.

El equipo del “Muñeco” Gallardo llega con la confianza alta: puntero en la Zona B del Clausura con 18 puntos, viene de ganarle 2-1 a Estudiantes en La Plata y de superar a Libertad de Paraguay en los octavos, una serie que se definió por penales con Armani como héroe.

El DT todavía no confirmó el once: la duda en el fondo está entre Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que en la creación se define entre Juanfer Quintero y el ex Talleres, el “Sicario” Juan Portillo.

Del otro lado, Palmeiras es siempre un rival de peso. El equipo de Abel Ferreira fue el mejor de la fase de grupos con 18 puntos y en octavos no tuvo problemas para golear a Universitario de Perú con un global de 4-0.

Probables formaciones