Noche de títulos en Córdoba: “El Niño” Casal busca la gloria en un evento al estilo UFC

Córdoba se prepara para ser el epicentro del boxeo nacional este sábado a partir de las 21 horas con la segunda edición del Ring Fight Night, que tendrá lugar en el Estadio Corazón de María, con transmisión de FOX Sports . El evento, descrito como "la velada boxística más vibrante de Argentina", no solo ofrecerá una cartelera repleta de talento, sino que también pondrá en juego un importante título internacional.

La pelea principal de la noche será por el Título Fedelatin WBA de la categoría Welter, donde el local Eduardo “El Niño” Casal (11-2-0, 8 KOs) se enfrentará a Matías Herrera (8-4-2, 5 KOs) en un combate pactado a 10 rounds. Casal es uno de los tres boxeadores representados por la promotora del evento, Capital Box Sport Management, que busca llevar su carrera al máximo nivel.

El Ring Fight Night es una innovadora propuesta del Sindicato Único de Vigilancia (Suvico) y la empresa Capital Group, que busca replicar el exitoso formato de espectáculo de la UFC estadounidense, combinando producción de alto nivel con combates de calidad. "Este es un espectáculo único en el país, de boxeo internacional", comentó Horacio Rossi, de Capital Group. El objetivo es profesionalizar el deporte y otorgar a los boxeadores las herramientas necesarias para que solo se preocupen por entrenar, alimentarse y descansar, aplicando un modelo similar al del fútbol profesional.

- Así se vivió la primera edición del RFN en 2024.

Además de la pelea estelar, la noche contará con una cartelera de combates de alto voltaje:

Pelea de semifondo (Superligero, 8 rounds): el invicto y noqueador Fabricio “Turbo” Bea (23-0-1, 21 KOs), considerado el tercer mejor noqueador de Argentina y un gran proyecto nacional, se medirá contra Ricardo Cabañas (8-8, 3 KOs).

Categoría Ligero (8 rounds): el invicto Nahuel Espíndola (8-0, 3 KOs) chocará guantes con el experimentado Alexis Torres (13-13-1, 7 KOs).

Combate femenino (Ligero, 6 rounds): Micaela Domínguez (5-3, 1 KO) se enfrentará a Eliana Orecchia (5-16-4).

Categoría Ligero (6 rounds): el joven valor cordobés Joaquín Tisera (4-0, 2 KOs), otra de las apuestas de la promotora, peleará contra Enzo Cancino (1-6-4).

Categoría Ligero (4 rounds): Lucas Pereira (4-1-1) abrirá la jornada frente a Alexis Ventura Bonilla (2-6, 1 KO).

La promotora, Capital Box Sport Management, cuenta con licencia de la Federación Argentina de Boxeo para organizar eventos y representar a púgiles. Según Rossi, el proyecto busca ser "el disparador de contagio para niños y adolescentes que quieran, a través del deporte, salir de situaciones complicadas".

Las entradas para esta imperdible velada ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse en Faustino Allende 189 o a través de la página web oficial del evento, rfnbox.com.