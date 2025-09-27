En una actuación memorable en el estadio Riyadh Air Metropolitano, el Atlético de Madrid de Diego Simeone aplastó 5-2 a su eterno rival, el Real Madrid, en un derbi vibrante por la fecha 7 de La Liga. La gran figura de la noche fue el delantero argentino Julián Álvarez, autor de dos goles clave en la segunda mitad que desequilibraron el marcador a favor de los colchoneros.

El partido comenzó con un ritmo frenético y un primer tiempo lleno de emociones que finalizó con un empate 2-2. El Atlético se adelantó primero con un gol de cabeza de Robin Le Normand a los 13 minutos, tras un centro de Giuliano Simeone. Sin embargo, el equipo merengue, dirigido por Xabi Alonso, reaccionó y dio vuelta el resultado con tantos de Kylian Mbappé a los 24 minutos y del turco Arda Güler a los 36. Justo antes del descanso, el noruego Alexander Sørloth conectó un cabezazo para volver a emparejar las acciones y dejar todo abierto para el complemento.

La segunda mitad fue un monólogo del equipo local, con Julián Álvarez como protagonista principal. A los 6 minutos, el campeón del mundo convirtió un penal para poner el 3-2. Más tarde, a los 18 minutos, estiró la ventaja con un magnífico tiro libre que sentenció el pleito y desató la locura en las gradas. Para cerrar el resultado, el francés Antoine Griezmann, quien ingresó desde el banco de suplentes, anotó el 5-2 definitivo en el minuto 47 del segundo tiempo.

El encuentro contó con una notable presencia argentina. Además de Álvarez, en el Atlético fueron titulares Nico González y Giuliano Simeone, mientras que Nahuel Molina ingresó en la segunda parte. Por el lado del Real Madrid, el joven Franco Mastantuono jugó la última media hora.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid alcanza las 12 unidades y se posiciona a seis puntos del Real Madrid, que llegaba a este clásico como líder invicto y con puntaje ideal.