El número uno del circuito mundial de tenis, Novak Djokovic, confirmó su presencia en el abierto de Eatados Unidos, que se jugará entre el 31 de agosto y el 13 de setiembre próximos en Nueva York.

"Me alegro de poder confirmar mi participación en Western & Southern Open y en el Abierto de EEUU este año", indicó el serbioe en su página web. "No ha sido fácil tomar la decisión, sobre todo teniendo en cuenta todos los obstáculos y retos, pero me alegro de que nuevamente podré competir en la cancha de tenis", agregó el tenista en el comunicado que también publicó en las redes sociales.

Djokovic fue centro de polémicas y críticas por la organización y participación en el Adria Tour, un circuito en la zona de los Balcanes que fue interrumpido a causa de los numerosos contagios de coronavirus producidos en los estadios en los que se jugaron los partidos. Como consecuencia de ello, el mismo jugador y su esposa se vieron afectados por la enfermedad, lo mismo que sus colegas Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki.