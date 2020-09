Nole Djokovic volvió a festejar con público. El N°1 del mundo derrotó a Ruud y se metió en su final N°10 en el Masters 1000 de Roma.

El serbio derrotó a Casper Ruud por 7-5 y 6-3 para ir en busca del título del certamen que se disputa en Italia.

A Perfect 10 👌@DjokerNole battles past Ruud 7-5 6-3 to reach his 10th final in Rome! #IBI20 pic.twitter.com/G0Mshx4UDo — Tennis TV (@TennisTV) September 20, 2020