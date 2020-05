La World Rugby dispuso una serie de modificaciones del reglamento que servirán como guía para las federaciones que dispongan la vuelta de la actividad oficial.

Con la intención de evitar los riesgos de contagio de coronavirus, las "pruebas de ley" buscan reducir las jugadas de contacto masivo, la cantidad de scrums por partido y la duración de las formaciones móviles.

Las nuevas reglas apuntan a cuatro situaciones particulares: el scrum, el tackle, el ruck y el maul.

SCRUM:

- Eliminar el reinicio mediante scrum cuando no haya infracción (ej: derrumbe) y, en cambio, sancionar free kick.

- Los hookers deberán usar un 'pie de freno' para estabilizar el scrum.

- No se podrá pedir scrum tras la sanción de un penal o free kick.

- Se saldrá con un drop desde la línea de goal cuando un atacante sea sujetado en el in-goal rival o haga un knock on en esa zona.

TACKLE:

- Más severidad en la sanción de tackles altos, con la incorporación de la tarjeta naranja (15 minutos afuera salvo que el TMO considere que era para tarjeta roja).

- Eliminar el tackle asfixiante y recompensar al equipo defensivo.

RUCK:

- La duración del 'juegue' llamado por el árbitro pasa de 5 a 3 segundos.

- Si dura más tiempo, no se sancionará scrum, sino free kick para el equipo no infractor.

MAUL:

- Para controlar la cantidad de gente involucrada, nadie podrá sumarse a esta formación si no estaba allí desde el momento inicial. Incumplir esta norma se sancionará con free kick.

- Solo tendrá un movimiento hacia adelante. También será sancionado con free kick.