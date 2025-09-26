Nunca es tarde: a los 75 años, el Pato Fillol terminará la escuela secundaria

Ubaldo Matildo Fillol, uno de los grandes ídolos del fútbol argentino y arquero de la Selección campeona del mundo en 1978, sorprendió con un anuncio personal a sus 75 años: decidió finalizar el colegio secundario, una cuenta pendiente desde sus primeros pasos como futbolista.

La noticia la comunicó a través de sus redes sociales, donde compartió la inscripción al programa de estudios y recibió numerosos mensajes de aliento. “Siendo muy pequeño lo abandoné y me sentía culpable. Era una cosa inconclusa que había dejado de lado”, explicó el exjugador.

Fillol interrumpió su formación académica en la década del 60, cuando dejó San Miguel del Monte para incorporarse a las inferiores de Quilmes. Desde allí inició una destacada carrera que lo llevó a defender el arco de Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo de Brasil, Atlético de Madrid y la Selección argentina, con la que alcanzó la consagración en la Copa del Mundo de 1978.

Hoy, varias décadas después, se propuso completar esa etapa postergada. “Voy a poner la vida como la puse siendo profesional en el fútbol. Voy a dar todo para poder terminar las 28 materias”, expresó. Incluso contó que ya adquirió una computadora para encarar el desafío a distancia.

El anuncio fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, que resaltaron el carácter ejemplar de la decisión. Más allá de los títulos que lo consagraron en las canchas, Fillol volvió a mostrar un costado humano que lo mantiene vigente como referente y símbolo de perseverancia.