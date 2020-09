Sebastian Vettel será piloto titular del equipo Aston Martin a partir de la temporada 2021 de Fórmula 1.

El alemán llega a la escudería para ocupar el asiento de Sergio Pérez después de que Lawrence Stroll haya decidido terminar de forma prematura el contrato hasta 2022 que tenía con el mexicano.

Vettel llega a Racing Point, que a partir de 2021 se llamará Aston Martin, en busca de un nuevo destino tras verse fuera de Ferrari.

La Scuderia decidió prescindir de él, sin presentarle oferta de renovación y apostar, en su lugar, por Carlos Sainz.

Se trata de una operación similar a su entrada a Red Bull en el sentido de que tanto la casa de las bebidas energéticas como la antigua Force India son escuderías impulsada por multimillonarios con ganas de promocionar sus marcas en la Fórmula 1.

Sebastian encuentra así la manera de seguir en Fórmula 1 con un contrato multianual en un equipo que para él sirve de puente a Mercedes, la escudería que cree que dominará también la nueva era, en el caso de que quede un asiento libre en el futuro.

CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond 🖋️



Get the full story right here ⬇️https://t.co/zI8JeBEemc #F1