Los Pumas no lograron el mejor de los resultados en el Rugby Championship. A sólo una fecha para el final del certamen que reúne a las mejores cuatro selecciones del mundo del Hemisferio Sur, el equipo que dirige Mario Ledesma perdió sus cinco partidos y no mostró una buena imagen.

El próximo sábado, desde las 4.05 (hora argentina), el seleccionado albiceleste disputará su último test match ante Australia. Pero antes del encuentro final, el plantel argentino viene conviviendo con un inesperado conflicto entre la Unión Argentina de Rugby y SANZAAR, el consorcio conformado por las federaciones de los cuatro países protagonistas del torneo.

El pasado viernes, en la previa de la fecha 5 del Rugby Championship, se difundió una foto de una presentación en la que participaron los capitanes de los Wallabies, Springboks y los All Blacks, pero en la que estuvo ausente Julián Montoya, el hombre que lleva la cinta en Los Pumas. Es más, desde la cuenta oficial del conjunto neozelandés se publicó un video en el que se puede ver el detrás de escena de dicha producción fotográfica que muestra el viaje de las delegaciones desde Townsville a Gold Coast donde casi no se ven representantes argentinos.

Dicha omisión provocó la reacción de la UAR, que a través de un comunicado que salió en las plataformas de ESPN, la empresa que se encarga de transmitir el torneo y todos los partidos del seleccionado nacional de rugby, mostró su descontento por la ausencia de un representante argentino en la foto oficial: “La Unión Argentina de Rugby quiere informar que, según lo conversado previamente en función de las limitaciones ligadas a la imposibilidad de estar presentes en Townsville al momento de la sesión fotográfica y al no haber encontrado alternativas entre las partes, se iba a realizar la producción entre los capitanes de Nueva Zelanda y Sudáfrica, como anuncio del test número 100. Sin embargo, y para sorpresa de la UAR, fueron publicadas fotos y videos con el capitán australiano. La UAR expresó formalmente su malestar ante SANZAAR”.

Es más, el propio head coach Mario Ledesma fue crítico en la conferencia de prensa tras la derrota argentina ante los australianos. “Lo que ocurrió es una falta de respeto para este grupo y para todo el rugby argentino. Si como dicen hubo un problema de entendimiento, no es una excusa. Si falta un capitán, no hacés la foto. Estamos dolidos como equipo y como nación de rugby. Todos hacemos un esfuerzo muy grande por estar acá. Los jugadores están lejos de la familia, en cuarentena, en burbuja; se agiganta todo. Pedimos que se nos respete, que se respete el esfuerzo. El año pasado hubo un equipo que no vino [Sudáfrica]. Estoy orgulloso de cómo este equipo transforma las adversidades en motivación para seguir adelante. Lo único que pedimos es un poco de respeto”, dijo el ex pilar de Los Pumas.

Una vez que la imagen que contó con Ardie Savea (All Blacks), Siya Kolisi (Springboks) y Michael Hooper (Wallabies), pero sin Montoya dio la vuelta al mundo del rugby, SANZAAR aprovechó para aclarar la situación y emitió un extenso comunicado junto a Rugby Australia disculpándose por lo que sucedió y lo definió como un “error”.

“SANZAAR y Rugby Australia quieren disculparse con Argentina por el error que llevó a que se publicara una fotografía en los medios que tergiversaba el Rugby Championship al omitir a Argentina”, indica el primer fragmento del comunicado.

Acto seguido, ambas entidades remarcaron que un cambio en la programación provocó un retraso en el viaje de Julián Montoya a la sesión de fotos, que finalmente se realizó sin el representante del rugby argentino.

“Se había planificado una fotografía promocional con los capitanes de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica para el torneo una vez que se reprogramaron todos los partidos para jugarse en Queensland. Se organizó una sesión de fotos para el día anterior a los partidos de la quinta ronda en Townsville. El viernes 24 de septiembre, lamentablemente un retraso en el viaje hizo que el capitán de Argentina no pudiera llegar a la hora acordada para la sesión de fotos”.

Además, el reporte incluyó un pedido de disculpas frente a la imagen que se viralizó con los tres capitanes, menos el de Argentina. “Durante la sesión de fotos una falla en las comunicaciones provocó que se tomara una fotografía de los tres capitanes asistentes con el trofeo, menos el capitán de Argentina ausente. SANZAAR y Rugby Australia asumen toda la responsabilidad por este error y reconocen que no debería haber ocurrido y entienden plenamente la decepción de Argentina por este asunto luego de que la imagen apareciera en los medios”.

Después de lo ocurrido, el equipo de Ledesma buscará su primera victoria el próximo sábado ante los australianos. Después de la derrota ante los Wallabies por 27-8, Los Pumas descendieron del 6° al 7° puesto en el ranking de la World Rugby y fueron superados por Escocia.

Comunicado con las disculpas de SANZAAR al rugby argentino

