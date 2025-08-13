El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) informó los detalles del operativo de seguridad para el partido de Los Pumas contra los All Blacks en el Estadio Mario Alberto Kempes este sábado 16 de agosto.

El estadio mundialista abrirá sus puertas a las tres de la tarde, con el objetivo de evitar tumultos a la espera del evento que comenzará a las 18:30.

El público ingresará únicamente por los accesos correspondientes a su entrada:

- Portones 1 y 2: Platea Ardiles.

- Portón 1 bis: Popular Artime.

- Portón 3: Popular Willington.

- Portón 4: Platea Gasparini.

En la cancha auxiliar del estadio se llevará a cabo el Fanfest, un espacio de recreación con música, juegos y la presencia de jugadores. Estará disponible desde tres horas antes del inicio del partido y hasta dos horas después de su finalización.

Estacionamientos

Estarán habilitadas las playas Norte y Sur, Parques del Kempes y Bustos, Facultad de Turismo “Marcelo Montes Pacheco” y Centro de Convenciones.

Transporte público

Según lo dispuesto por la Municipalidad de Córdoba, ocho colectivos saldrán desde la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas con destino final al estadio Kempes.

Emergencias

El servicio de asistencia médica contará con siete ambulancias y dos carpas sanitarias ubicadas en los sectores Norte y Sur. Se sumarán 40 rescatistas de Cruz Roja y 25 efectivos de Defensa Civil municipal.

Cierre de parques

Los parques del Kempes y Bustos cerrarán al público a partir de las 13:00, mientras que el parque del Chateau lo hará desde las 14:00.