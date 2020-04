En las últimas semanas, precisamente a raíz de una versión lanzada en el programa español "El Chiringuito", trascendió que Paulo Dybala se había contagiado nuevamente de coronavirus y por lo tanto su test de control había dado positivo.

Por ese motivo, Oriana Sabatini, la novia del jugador nacido en Laguna Larga, tuvo que aclarar que esa información no era correcta.

"Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no. Así como contamos en su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no".

Oriana aclaró que ella había dado negativo y amplió: Hasta no estar 100 por ciento seguros no queremos hablar y siento que nos apuran a tener que decir algo cuando no tenemos información. Estamos igual que el resto de la gente".