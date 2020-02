Néstor Ortigoza, el flamante refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto, dialogó con el programa Pelota de Trapo de Osvaldo Whebe.

En la previa al cruce con Platense, el primer partido en condición de local, expresó: "No me imaginaba tanto cariño. Antes de quedar desvinculado de Central el presidente me llamó y me motivó mucho. Estaba esperando una oferta del exterior imposible de rechazar, no se dio y por eso vine para acá".

Luego analizó la Primera Nacional y destacó: "El fútbol argentino es difícil. En esta categoría es mucho más físico, se hace muy dinámico, no se hace una pausa. Hay que estar a la altura físicamente".

Respecto al entrenador del Celeste, Marcelo Vázquez, sostuvo: "Vi que es un técnico muy inteligente, ve mucho al rival, le da libertad para el jugador resuelva. El jugador tiene que resolver. Es la clase de técnicos que te da la confianza. Es responsabilidad de uno resolver bien".

Estudiantes quiere volver a ser puntero de su zona y recibirá a Platense este lunes desde las 21:10 por la fecha 17.

"Ojalá que esté lleno el estadio, que la gente de Río Cuarto sea feliz"., concluyó.