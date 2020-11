Osvaldo Arduh nació en Córdoba el 31 de julio de 1966 y tuvo una extensa trayectoria en el básquetbol nacional.

En el Torneo Nacional de Ascenso dirigió a Unión de Sunchales desde la temporada 2004/05 hasta la 2008/09, campaña con la que consiguieron el ascenso y lo llevó a ser técnico de la Liga Nacional en la 2009/10. Después se afincó en nuestra provincia y dirigió Instituto, San Isidro y Atenas.

En su última temporada en Alta Córdoba fue elegido mejor entrenador del TNA, fue conjuntamente con el pasaje de La Gloria a la máxima categoría del básquetbol argentino.

Luego dirigió a San Isidro en el TNA 2015/16 y de ahí llegó a Atenas, donde dirigió en la 2016/17, 2018/19 y 2019/2020.

Osvaldo Arduh había formado el actual plantel de Atenas que se apresta a jugar la Liga Nacional a partir de el próximo miércoles.

Recuerdo esa charla como si fuese hoy. Duró como 3 horas.

Cuando me volvi a casa no sabia si me iba a dirigir un buen entrenador. Pero lo que me quedo bien en claro es que me iba a dirigir una muy buena persona.

Hasta siempre turquito!!! QEPD pic.twitter.com/jDfY1A6wji