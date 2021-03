El base cordobés de Denver Nuggets, Facundo Campazzo, aseguró que se divierte jugando en esta franquicia de la NBA tras aportar 10 asistencias en la victoria de anoche ante Charlotte Hornets por 129 a 104 como local.

Campazzo hizo estas declaraciones antes del encuentro que su equipo sostendrá con Chicago Bulls, hoy a las 22, en otra jornada de la NBA.



"Me divierte jugar con mis compañeros de Denver. Las asistencias son secundarias. Lo importante es ayudar al equipo a dar el 100%. Lo más difícil frente a Charlotte fue meter los tiros. La asistencia es un pase, lo difícil es meterla. Y mis compañeros lo hicieron. Lo disfruté", comentó el cordobés en su contacto con los medios estadounidenses.



"Creo que hicimos un partido muy completo. Veníamos de un buen cierre contra Indiana, copiamos las cosas buenas, corregimos las malas y hoy hicimos un juego completo. No cometimos muchos errores. Hay que seguir con esta dinámica si queremos mantenernos", continuó el exjugador de Peñarol de Mar del Plata.



El cordobés estuvo en cancha durante 24 minutos y 57 segundos y en ese lapso aportó seis puntos, con 1-1 en dobles, 1-3 en triples y 1-2 en lanzamientos libres, 10 asistencias (lo máximo que había sumado eran ocho contra Boston Celtics), dos rebotes, cuatro robos (otro récord personal), dos balones perdidos y cinco faltas.



El base se fue ganando espacio en el equipo con el correr de los partidos, ya lejos de sus pocos minutos del inicio, y por eso afirmó:



"Estoy con más confianza, sigo adaptándome. Es una Liga nueva, con compañeros nuevos. Me sigo equivocando, pero bienvenidos sean los errores para seguir aprendiendo. Me va a seguir costando, pero es un gran desafío. Al lado de mis compañeros se hace todo más fácil".