Otto Fritzler ganó la final del Turismo Carretera bajo la lluvia en Posadas

Otto Fritzler logró la victoria en el “Gran Premio Corven Autopartes” por la 7ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en Posadas, Misiones.

El piloto que tripula el Toyota Camry del Pradecon Racing volvió al triunfo después de 2 años, 1 mes y 1 día, y se trepó al 10° lugar en el campeonato.

El podio lo completaron Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro). En esta nota encontrás la crónica de la carrera, el campeonato y la tabla de resultados.



El piloto del Pradecon Racing cortó una sequía sin triunfos de 2 años, 1 mes y 1 día sin ganar (31 carreras). La última vez que estuvo en lo más alto del podio fue el 21 de mayo de 2023 en Termas de Río Hondo con un Ford Falcon del Moriatis Competición.

Es la 1ª victoria de la versión de nueva generación de la marca japonesa y la 1ª del Pradecon como equipo participante del TC.

“Cuando me pasó Agustín sentí que perdía la carrera. Después salió otro auto de seguridad y nos devolvió la vida. Canapino es un gran piloto y siempre me respetó, nunca me cerró de más y lo pasé muy bien. Este es el camino”, señaló el ganador de la prueba.