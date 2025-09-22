La 69ª edición del Balón de Oro se celebró en el Théâtre du Châtelet de París. La gran figura de la noche fue Ousmane Dembélé, que obtuvo el premio al mejor futbolista del mundo.

En la lista de 25 jugadores, los argentinos Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool) quedaron en las posiciones 20 y 22 respectivamente. Además, Emiliano “Dibu” Martínez integró la nómina del Trofeo Yashin, aunque el premio al mejor arquero quedó en manos de Gianluigi Donnarumma, actual guardameta de Manchester City.

El Balón de Oro es organizado por la revista francesa France Football, parte del grupo L’Équipe. La elección surge a partir de la votación de un jurado compuesto por 100 periodistas especializados de distintos países, uno por cada nación incluida en el ranking FIFA.

Los primeros 22 del Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé (París Saint Germain – Francia) Lamine Yamal (FC Barcelona – España) Vitinha (París Saint Germain – Portugal) Mohamed Salah (Liverpool – Egipto) Raphinha (FC Barcelona – Brasil) Achraf Hakimi (París Saint Germain – Marruecos) Kylian Mbappé (Real Madrid – Francia) Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra) Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Italia) Nuno Mendes (París Saint Germain – Portugal) Pedri (FC Barcelona – España) Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain – Georgia) Harry Kane (Bayern Münich – Inglaterra) Désiré Doué (París Saint Germain – Francia) Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal – Suecia) Vinícius Jr. (Real Madrid – Brasil) Robert Lewandowski (FC Barcelona – Polonia) Scott McTominay (Napoli – Escocia) João Neves (París Saint Germain – Portugal) Lautaro Martínez (Inter – Argentina) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund – Guinea) Alexis Mac Allister (Liverpool – Argentina)

Otros premios de la gala

Trofeo Yashin (mejor arquero masculino): Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain – Italia).

Mejor entrenador: Luis Enrique (París Saint Germain – Francia).

Trofeo Kopa masculino (mejor jugador joven): Lamine Yamal (FC Barcelona – España).

Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (FC Barcelona – España).

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (FC Barcelona – España).

Trofeo Johan Cruyff: Sarina Wiegman (mejor entrenadora) y Luis Enrique (mejor entrenador).

Trofeo Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea – Inglaterra).

Trofeo Gerd Müller a goleadores de la temporada: Viktor Gyökeres (Sporting CP – Portugal) y Ewa Pajor (FC Barcelona – España).

Mejor club masculino: París Saint-Germain (Francia).