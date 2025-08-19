Ovación en el Bernabéu: el histórico debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Franco Mastantuono debutó oficialmente en el Real Madrid en el triunfo por 1-0 frente a Osasuna, en el arranque de LaLiga 2025/26.

El volante de 18 años ingresó en el segundo tiempo en lugar de Brahim Díaz y jugó poco más de veinte minutos.

Cuando se preparaba para entrar, bajó una ovación por parte de los hinchas presentes en el estadio Santiago Bernabéu, que se pusieron de pie para recibirlo.

Durante el tiempo que estuvo en cancha participó en la circulación de la pelota y en los intentos finales del equipo.

El único gol del partido fue convertido por Kylian Mbappé de penal, lo que le permitió al conjunto blanco quedarse con los tres puntos en el debut de la temporada.

Las palabras de Xabi Alonso

En la previa, el entrenador Xabi Alonso había adelantado que Mastantuono podía tener minutos en el debut y lo elogió públicamente.

Además destacó su personalidad pese a la juventud, remarcó que se adapta sin miedo al entorno del Real Madrid y valoró su aporte en el mediocampo. En conferencia de prensa postpartido tiró “Tiene pinta, no?”, la cual desató algunas risas de los periodistas.