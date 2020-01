La trágica muerte del ex basquetbolista, Kobe Bryant, el pasado domingo en un accidente de helicoptero en California, Los Ángeles, sigue generando repercusión en todo el mundo del deporte.

Córdoba no es la excepción y así lo manifestaron Pablo Prigioni y Héctor Campana.

El ex integrante de la Generación Dorada, escribió en su cuenta de twitter: "Día muy muy triste. Mis pensamientos con su familia en este momento tan difícil. RIP Kobe. Serás extrañado".

Very very sad day. My thoughts with his family in this difficult time.

RIP Kobe. You will be missed. pic.twitter.com/hC9lnRifuM