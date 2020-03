En la primera parte de la nota Pablo Vegetti dijo que la zona de la Primera Nacional donde está Belgrano está apretadísima y que todos deben tener la misma responsabilidad porque el fútbol es de lo que trabajan.

En la segunda parte el delantero Celeste, se refirió a su paso por La Gloria, y expresó que: "Uno no puede dejar conforme a todos, pero yo tengo un lindo recuerdo de mi paso por Instituto". Además con relación a las elecciones de la Institución de Alberdi dijo que no se van a realizar hasta que no finalice el campeonato de la Primera Nacional.

