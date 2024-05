El entrenador Pablo Vico, que recientemente anunció su salida de Brown de Adrogué tras 15 años en el cargo, se postuló para dirigir a Huracán en el futuro, club del que es hincha.

El emblemático director técnico dirigirá por última vez al “Tricolor” este viernes ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba y le pondrá fin a una extensa historia con la entidad de Adrogué, con la cual logró dos ascensos a la Primera Nacional y estuvo cerca de ascender a Primera División durante su estadía.

Vico aseguró que su cuerpo técnico "está capacitado para ir una categoría más arriba" y dejó en claro que estarán atentos a cualquier oferta: "Escucharemos a todos. No me voy a meter en cualquier zona. Somos siete personas. No nos vamos a apurar, aunque tenemos la necesidad de trabajar".