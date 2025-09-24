El clima en el Maracaná se desmadró en el entretiempo del duelo entre Fluminense y Lanús por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Cuando los equipos se preparaban para salir a jugar la segunda parte, la Policía brasileña cargó contra la parcialidad del Granate en la tribuna. Hubo corridas, golpes y hasta balas de goma.

La represión obligó a demorar el inicio del complemento, en un marco de tensión que se repite cada vez que hinchas argentinos viajan a Brasil para acompañar a sus equipos en competencias internacionales.

Según relataron testigos en el estadio, la situación comenzó con empujones en la popular visitante y derivó en una violenta intervención de las fuerzas de seguridad locales.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela decidió no reanudar las acciones hasta que la situación estuviera controlada, mientras jugadores y cuerpos técnicos miraban con preocupación lo que sucedía en las tribunas. Finalmente, tras varios minutos de incertidumbre, el partido se reanudó.

Lanús, que había llegado con la ventaja del 1-0 conseguido en La Fortaleza, se encontró en medio de un contexto caliente, con la clasificación a semifinales en juego y un episodio de violencia que otra vez pone bajo la lupa la seguridad en los estadios brasileños.