Paliza en Durban: Los Pumas cayeron ante Sudáfrica en el Rugby Championship

Sudáfrica no tuvo piedad y pasó por arriba a Los Pumas en Durban. Fue 67-30 por la quinta fecha del Rugby Championship, en un partido que arrancó parejo pero terminó en goleada.

El primer tiempo dejó buenas sensaciones para el conjunto argentino. Incluso llegó a estar arriba 23-18 con un try penal y superioridad numérica tras la amarilla a Malcolm Marx. Sin embargo, sobre el cierre, Sacha Feinberg-Mngomezulu volvió a desnivelar con un try y los locales se fueron al descanso en ventaja.

A partir de allí, la historia fue otra. En el complemento, los campeones del mundo desplegaron todo su poderío y borraron a Los Pumas de la cancha.

La única reacción albiceleste apareció en una gran jugada colectiva que terminó con el try de Tomás Albornoz, tras una asistencia de Juan Cruz Mallía. Ese 39-30 pareció abrir una ilusión, pero enseguida el local retomó el control y estiró la diferencia hasta cifras escandalosas.

Con este triunfo, Sudáfrica llegó a 15 puntos y recuperó la punta del torneo, superando por uno a Nueva Zelanda, que más temprano derrotó 33-24 a Australia. Argentina quedó sin posibilidades de pelear por la coronación.

La revancha será el próximo sábado 4 de octubre: Los Pumas volverán a enfrentar a los Springboks en Twickenham, Inglaterra, en lo que será el cierre del torneo. Ese mismo día, All Blacks y Wallabies se medirán en Perth.