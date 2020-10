Tottenham, con el argentino Erik Lamela como titular, goleó a Manchester United por 6 a 1 en el estadio Old Trafford por la cuarta fecha de la liga Premier inglesa.



El equipo del portugués José Mourinho se impuso por los dobletes del coreano Son Heung-Min y de Harry Kane, mientras que el senegalés Serge Aurier y el francés Tanguy Ndombele completaron la goleada en el mítico estadio de Manchester.



Manchester United había empezado ganando por el tanto, de penal, del portugués Bruno Fernandes a los 2 minutos del primer tiempo.



Luego, los "spurs" lo dieron vuelta con goles a los 4 (Ndombele) y 7 (Son) minutos y a los 28 minutos el equipo local se quedó con uno menos por la expulsión del francés Anthony Martial.



Lamela fue reemplazado en el entretiempo por el brasileño Lucas Moura.



Giovani Lo Celso y Paulo Gazzaniga no fueron convocados y Juan Foyth ya fue presentado como nuevo jugador de Villarreal, de España.



Sergio Romero y Marcos Rojo tampoco fueron tenidos en cuenta por el noruego Ole Gunnar Solskjaer en Manchester United.



Tottenham, que venía de otra goleada (7-2) sobre Maccabi Haifa, de Israel, por la Liga de Europa, trepó a la quinta posición con siete puntos.



Manchester United, que perdió los dos partidos de la temporada en Old Trafford, está 16to con tres unidades pero con un partido menos.

Manchester United vs Tottenham Hotspur All Goals #MUNTOT

pic.twitter.com/L5LamBq8vA — FTTV World (@FTTV10) October 4, 2020