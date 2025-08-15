Palos y trompadas: la brutal represión policial que recibieron hinchas argentinos en Brasil

El compromiso entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz por los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó con triunfo del Galo por 2-1 en el último suspiro del partido con un gran gol de Hulk. Pero el resultado quedó en segundo plano debido a los incidentes registrados entre los hinchas mendocinos y los efectivos policiales que se encontraban en el Arena MRV.

No es la primera ni la última vez que suceden estos actos violentos. En Brasil, los enfrentamientos son muy comunes cuando asisten hinchas argentinos. Pero esta vez tuvo una particularidad que es que se sumó hasta la seguridad privada contratada.

Son cinco los hinchas detenidos en Brasil tras el partido. Uno de ellos, al parecer, tuvo heridas más graves y permanece internado por quebraduras en ambos pies.

Las imágenes son estremecedoras. Los ataques fueron perpetrados por varios grupos de policías y guardias de seguridad a diferentes hinchas que se encontraban alejados del núcleo de la hinchada. Con o sin razón, las escenas empañan casi la totalidad de los encuentros que disputan clubes argentinos en suelo brasileño.

En tanto, desde la organización de Conmebol realizaron un análisis de las condiciones de seguridad del Feliciano Gambarte, estadio Tomba, para dar luz verde a que se juegue el partido de vuelta en el recinto.

En paralelo, aún se espera que desde la Confederación Sudamericana de Fútbol se expresen oficialmente. Habrá que esperar a ver si hay sanciones o si se toma algún tipo de medida para el compromiso de vuelta, que se diputará la semana próxima.