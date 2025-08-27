El Manchester United sufrió una eliminación histórica ante Grimsby Town, equipo de la cuarta división inglesa, en la segunda ronda de la Copa de la Liga.

El partido terminó 2-2 en tiempo reglamentario. Grimsby se adelantó 2-0 con goles de Charles Vernam y Tyrell Warren. Harry Maguire y Bryan Mbeumo descontaron para el United.

En la tanda de penales, el United perdió 12-11 y quedó eliminado.

Esto se suma a un inicio flojo de temporada: Rubén Amorim, que asumió como entrenador en noviembre pasado, ya enfrenta críticas por los resultados.

Entre los nombres destacados del plantel ninguno logró cambiar el rumbo del equipo. Además, el club invirtió alrededor de 140 millones de dólares en refuerzos recientes, incluyendo a Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Šeško.

La eliminación marca la primera vez que el Manchester United queda fuera de un torneo frente a un equipo de la cuarta categoría inglesa y deja al club en una situación complicada de cara a lo que viene.