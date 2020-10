Matías Lammens, ministro de Deportes y Turismo de la Nación, dijo que el fútbol "simbólicamente es muy fuerte" y descartó la posibilidad de que el torneo que comenzará el 30 de octubre pueda pararse en su transcurso.

"...aparte de volver a esta nueva normalidad que va a ser en principio sin público, que los argentinos podamos volver a tener un espectáculo como el fútbol es una buena noticia. Lo hicimos en base a las pruebas con Conmebol y la Selección Argentina; habiendo sido satisfactorio el resultado lo decidimos para el día 30 y después el ascenso. Con todos los protocolos y cuidados del caso, para no tirar por la borda todo el esfuerzo de argentinos y argentinas. Había mucha expectativa de muchos hinchas que querían que el fútbol volviera", explicó.

Y específicamente sobre la normalización de la situación en el país con respecto al coronavirus, que llevará a que el campeonato pueda desarrollarse normalmente, Lammens remarcó: "El fútbol es tan importante para todos nosotros y representa tanto que simbólicamente es muy fuerte, el mensaje es que no podemos relajarnos, estamos en plena batalla pero también tenemos que aprender a convivir con el virus. Una marcha atrás es un escenario que no vemos probable, creemos que la curva en el resto del país va a tener que empezar a bajar como lo ha hecho en el AMBA ".

El ex presidente de San Lorenzo también destacó que en la reunión realizada en la Casa Rosada se habló de la logística para movilizar a los planteles, y del ingreso de los medios de prensa y del público: "Los vuelos no afectaron la decisión y los vuelos de Conmebol que se hicieron en aviones privados, fueron una buena solución, no hacen falta vuelos regulares. Hoy se habló de prensa, queremos que paulatinamente empiecen a ingresar. Pero para el público todavía falta".