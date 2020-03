A Edson Arantes Do Nascimento siempre le preguntan sobre cuál ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol. Es una pregunta recurrente que ha tenido una misma respuesta: "Yo".

En el canal de youtube Pilhado no hubo sorpresas. En primer lugar le preguntaron que opinara sobre Cristian Ronaldo y Lionel Messi, y el gran jugador brasileño en las décadas de los 50, 60 y 70, campeón mundial con Brasil en Suecia '58, Chile '62 y México '70, se recostó sobre el portugués. Dijo: "Hoy por hoy, CR7 es el mejor del mundo, aunque no hay que olvidarse de Messi. Sin embargo, Cristiano es más estable y Messi no es un goleador".

O`Rei también fue consultado sobre si algún otro jugador ha sido superior a ellos. Y respondió: No puedes olvidar a Zico, Ronaldinho o Ronaldo. En Europa, a Beckenbauer, Cruyff... No es mi culpa pero creo que yo era mejor que ellos, porque a todos los comparan conmigo".