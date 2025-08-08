Cinco tenistas argentinos saltan a la cancha para disputar este viernes sus partidos de primera ronda en el Masters 1000 de Cincinnati, torneo que se juega sobre superficie dura y sirve como antesala del US Open, el último Grand Slam del año que comenzará el 24 de agosto en Nueva York.

La jornada arrancó con saldo dispar para los primeros dos representantes nacionales.

Camilo Ugo Carabelli logró una gran victoria ante el japonés Kei Nishikori (67°), al que superó por 7-5 y 6-3 en sets corridos. En tanto, Thiago Tirante no pudo ante el italiano Luca Nardi (97°) y cayó por 6-4 y 7-6 (7/4), en un duelo ajustado.

Otro buen debut fue el de Francisco Comesaña, barrió al español Jaume Munar (51°) con un sólido doble 6-4. En la segunda ronda, el “Tiburón” deberá enfrentarse al argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi, que viene en alza tras campeonar en Umag y Bastad.

En la misma franja horaria, Mariano Navone (77°), que ingresó al cuadro como lucky loser, buscará avanzar y así ganarse un duelo con el ruso Daniil Medvedev, ex número uno del mundo.

La última en entrar en acción será la marplatense Solana Sierra (72°), única representante nacional en el cuadro femenino. Tras perder en la última ronda de la qualy, se benefició con la baja de Naomi Osaka y entró al cuadro principal como primera suplente. Desde las 19:00, enfrentará a la joven local Iva Jovic (88°), de apenas 17 años.

Dos triunfos argentinos en una jornada marcada por la lluvia

Este jueves, Tomás Etcheverry consiguió una gran victoria tras un maratónico encuentro frente al chino Juncheng Shang (109°) . El platense se impuso por 6-7 (5), 7-6 (4) y 6-4, en un duelo interrumpido por la lluvia y que se extendió por 3 horas y 39 minutos. Etcheverry logró remontar un 2-5 en contra en el segundo set para sellar su pase a la siguiente ronda.

Más tarde, Sebastián Báez también festejó: venció con contundencia al belga David Goffin (65°) por 6-3 y 6-1. En la próxima instancia, el bonaerense se medirá con el canadiense Gabriel Diallo (30°).