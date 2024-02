Pedro Cachin: el representante cordobés en el ATP 250 Córdoba Open

ESCUCHÁ la palabra de PEDRO CACHIN, único cordobés en el ATP 250 Córdoba Open

Pedro Cachin (72° del ranking) es el único cordobés que protagonizará el cuadro principal de singles del ATP 250 Córdoba Open, evento oficial que inaugura la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo del circuito.

El oriundo de Bell Ville brindó una conferencia de prensa en la previa al duro debut que sostendrá en la sexta edición: se enfrentará con el español Albert Ramos-Viñolas (86°), campeón del torneo en 2022 y finalista un año antes.

“Después de haber quebrado el top 100 en 2022, la temporada pasada marcó la dificultad de mantenerme, un objetivo más difícil. Al día de hoy estoy aprendiendo a sobrellevar las presiones que conlleva mantener el ranking”, valoró Cachin, que ganó su primer ATP en Gstaad 2023.

¿Quién fue su rival en aquella primera final? Justamente Ramos-Viñolas, quien aparece como el obstáculo inicial a superar en el Córdoba Open. “Vengo con mucha ilusión, a intentar ganar la mayor cantidad de partidos. Lo conozco mucho a él, entrenamos varias veces y nos enfrentamos muy seguido el año pasado. Mi cabeza está puesta en que será una linda batalla de tenis y ojalá gane el mejor, no me considero favorito”, señaló sobre el español, contrincante al que también superó en Kitzbuhel.

“El objetivo que me propuse a principios de año, especialmente por el orgullo personal que me generaría, es volver a romper la barrera del top 50 (su mejor ranking fue 48 en agosto de 2023) y mantenerme ahí”, sentenció Cachin, que comparó su preparación previa al ATP 250 Córdoba Open con la realizada el año anterior, cuando llegó con escaso tiempo de anticipación por integrar el equipo de Copa Davis en Finlandia: “Fue una situación complicada porque jugar acá para mí es un placer. Siempre me pongo un poco de presión porque oficia como motivación, pero sé que llegó mejor en este caso porque hace una semana que preparo el torneo”.

Hasta el momento, su actuación más destacada en el certamen que se disputa en el Polo Deportivo Kempes se remonta a la temporada inaugural de 2019 ya que, luego de superar la clasificación, venció a Cameron Norrie y a Pablo Carreño Busta antes de caer con Juan Ignacio Londero, posteriormente campeón, en cuartos de final.