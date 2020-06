Mientras que todo parecía indicar que Diego Armando Maradona seguiría como entrenador de Gimnasia, el presidente del club, Gabriel Pellegrino, confirmó que rechazó el ofrecimiento que le hicieron y responsabilizó a su entorno, al que marcó como "el problema". Al mismo tiempo, el abogado Matías Morla le echó la culpa a la dirigencia, asegurando que ahora "no le quieren renovar".

"Ofrecimos el mismo contrato para Maradona y la respuesta fue no. Ya mantenerlo es un esfuerzo para nosotros. El problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él", aseguró Pellegrino en diálogo con La Redonda LP (FM 100.3).

Al ampliar sobre la cuestión, Pellegrino explicó que le ofrecieron al Diez continuar en el club hasta diciembre de 2021 y que dialogaron con Cristian Bragarnik, representante de Maradona, pero que "pretendían un aumento de salario que no podíamos asumir".