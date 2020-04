El presidente de Gimnasia de La Plata habló con Doble Amarilla y se mostró crítico con la postura adoptada por Andrés Fassi el máximo dirigente de Talleres al que trató de mentiroso. "Está mintiendo, porque también tiene planteles a los que no le puede pagar o no paga los valores que dice que paga", lanzó. Además, analizó la coyuntura económica causada por el COVID-19. "Hay que llevar tranquilidad y no hacer de esto una catástrofe, sino llevamos más problemas", indicó.

¿Lo escuchó a Fassi? ¿Qué le pareció?

- Sí, lo escuché y no me gustó. Coincido en pocas cosas cuando habla de la auditoría de los clubes, porque Gimnasia si hay algo que hizo en estos cuatro años que llevamos nosotros fue auditarse. Es más, estamos concursados y tenemos una Justicia que lo hace y nos va muy bien, nos mantiene prolijos. Fuimos malos en las decisiones deportivas pero no en las económicas, porque estamos prácticamente al día en una crisis a nivel país. No coincido en que los clubes tengan que desaparecer porque, además, tampoco está diciendo la verdad; si Fassi quiere un club auditado como dice, que muestre la auditoría de su club, porque a nosotros no nos dan los números que le paga de sueldo con respecto al plantel que tiene. Él habla de sacarse la careta y antes de todos los puntos que dijo, yo agregaría que el que mienta no pueda hablar. Y él está mintiendo, porque también tiene planteles a los que no le puede pagar o no paga los valores que dice que paga. A todos nos pasó de contratar jugadores de Talleres que venían con sueldos mucho más altos de lo que se le podía pagar. Evidentemente no está contando la verdad y sacarse la careta también es eso.

¿Es clave eso en esta refundación, que los dirigentes se sinceren?

-Totalmente, yo lo hablo con todos los presidentes y estoy de acuerdo con lo que dice Tapia. La historia de cada club, de la divisional que sea, la conoce el presidente de AFA. El que conoce la economía de los clubes y qué hace con los jugadores es Marchi, sabe de todos y cuánto ganan. Por eso me extraña que Fassi salga a hablar todo lo que dijo. Es clave que todos digan la verdad y no hable de los demás, él habló de sacarse la careta y la verdad que dice que tiene un plantel de X cantidad de dinero y no condice con lo que todos sabemos, porque sabemos que no es así. Obvio que hay que decirnos la verdad porque es la manera de arreglar este embrollo, que nos digamos la verdad y compitamos con las armas que tenemos. Por supuesto que habrá clubes que son los grandes o medianos que tienen más posibilidades que otros y bienvenidas si son genuinas, pero el tema es cuando no lo son y ahí es donde entra esto. Yo no tengo problemas de competir con Boca y River con más recursos, porque lo entiendo por lo que significan y ahí es donde Gimnasia deberá ingeniarse para hacerlo. Pero el tema es competir con otros clubes que no cumplen y, cuando termina todo, el que está saneado termina último y el que debe quedó primero o más arriba. Nadie se va a quejar de que tengan más recursos, pero la cosa es que sean claros, nada más que eso.