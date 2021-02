En una impresionante votación, los hinchas de Belgrano finalmente eligieron a Luis Fabián Artime.

“Uno cree o no cree en la democracia. Si cree en la democracia esto fue un acto eleccionario, la gente votó lo que cree que es conveniente para Belgrano. Esperemos que esta lista no se olvide nunca que no hay un protagonista sino que hay una institución a la que hay que respetar”, aseguró Pérez a Cadena 3.

A su vez, se despegó de la gestión de Jorge Franceschi, quien fue su vicepresidente, y consideró que su derrota se debe a un “voto castigo”. “No sé cuanto es en números. Es un voto castigo que han aprovechado para meterle eso a la gente y donde no tuve nada que ver. Es la identificación que le proporcionaron a la gente”, se quejó Pérez.