Gales es una se las selecciones que apuntó, en principio, pasar la fase de grupos y una vez que superó la primera ronda, por qué no volver a instancias de semifinales de la Copa del Mundo como sucedió en 1987, 2011 y 2019. Enfrente tendrá a Los Pumas en muy parecidas condiciones.

Gales integró la zona C y aquí los resultados:

Gales 40-6 Australia

Gales 32-26 Fiji

Gales 43-19 Georgia

Gales 28-8 Portugal

Ránking actual : 9°

RWC debut : 25 de Mayo de 1987 vs Irlanda en Wellington

Nueva Zelanda 1987: 3°

Inglaterra 1991: Primera Fase

Sudáfrica 1995: Primera Fase

Gales 1999: Cuartos de Final

Australia 2003: Cuartos de Final

Francia 2007: Primera Fase

Nueva Zelanda 2011: 4°

Inglaterra 2015: Cuartos de Final

Japón 2019: 4°

Estadísticas históricas

Jugó : 44

Ganó : 26

Perdió : 18

Porcentaje de triunfos : 59%

Empató : 0

TANTOS A FAVOR : 1238

TANTOS EN CONTRA : 865

TRIES : 149

CONVERSIONES : 113

PENALES : 92

DROPS : 9

TARJETAS AMARILLAS : 6

EXPULSADOS : 2

Más Presencias : Alun Wyn Jones (21)

Goleador : Neil Jenkins (98)

Try-man : Shane Williams (10)

EL PARTIDO: Nueva Zelanda 57-Gales 33 en la fase de grupos de 2003. Gales se puso 37-33 a 20 minutos del final, pero los All Blacks anotaron 20 puntos sin respuestas, para ganar. El otro gran partido fue en 2015 ante Inglaterra, en Twickenham. Los Dragones Rojos sorprendieron al mundo derrotando a los organizadores. Esa victoria empezó a despedirlos del mundial en su propia casa.

EL MOMENTO: La conversión desde la bandera de Paul Thorburn al try de Adrian Hadley, en el cierre del partido por el tercer puesto ante Australia, en 1987. Los galeses ganaron 22 a 21 y consiguieron el mejor puesto de su historia con la obtención de la medalla de bronce.

EL BAJÓN: la expulsión de Sam Warburton en el minuto 19 de la semifinal ante Francia, en la RWC 2011. Los galeses perdieron en el Eden Park, 9-8, y se quedaron afuera de la final. Las otras decepciones fueron las sorpresivas derrotas ante Western Samoa en 1991, Samoa en 1999 y Fiji en la RWC 2007. Los isleños fueron una pesadilla por esos años para Gales.

EL JUGADOR: Shane Williams, el imparable wing oriundo de Swansea, fue una de las grandes figuras del rugby galés. Apoyó de diez tries en once partidos jugados en las copas mundiales de 2003, 2007 y 2011. Si bien Gareth Thomas apoyó tres veces en su debut ante Japón en la RWC 1995, Williams superó al ex capitán. Con 87 tests jugador en los Dragones Rojos, es el máximo anotador de tries de su selección, con 58 conquistas.

EL DATO: En 2019 el wing Josh Adams se consagró try-man del Mundial de Japón con siete conquistas.Con ese récord, el jugador de los Cardiff Blues fue el primer galés en conseguir ese logro. En Japón apoyó un try contra Georgia, Uruguay, Sudáfrica y Nueva Zelanda y tres ante Fiji.