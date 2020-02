Con mucha congoja, es despedido desde este miércoles en la redacción del diario deportivo en el que trabajó durante los diez últimos años. Pese a su juventud, Marcelo Pagliaccio contaba ya con mucha experiencia.

Su muerte, ocurrida en las últimas horas en una playa de Florianópolis, sorprendió a Olé, que lo despide con un sentido texto.

“Se nos fue un gran pibe. (…) No queremos escribir más sobre compañeros que deberían estar con nosotros y no están. Porque tenía 32 años. Porque desde que llegó hace diez años y se sumó a la movida digital que recién arrancaba en Olé, creció como periodista con todos. Porque ese fanático del fútbol italiano y de la Fiorentina en particular, era un potente goleador y llevaba la ironía a flor de piel”, escribieron.

Según se supo, había viajado integrando un tour y en la noche del martes había concurrido a una fiesta. Luego, junto a un grupo de personas concurrió al mar, cuando amaneció. Allí ocurrió la tragedia.