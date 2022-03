Olivier Jansonnie y Jean-Marc Finot, respectivamente director técnico de WEC de Peugeot Sport y director de Stellantis Motorsport, revelan los secretos de diseño del hipercoche híbrido Peugeot 9X8, sin alerón trasero.

El coche, bautizado como 9X8, correrá a partir de 2022. Pero no en Le Mans ya que Peugeot decidió a finales de febrero no entrar hasta 2023 para probar su coche. La firma francesa no estará sola. Porsche, Audi, Ferrari y Cadillac también han anunciado su regreso al más alto nivel de carreras de resistencia para 2023, al igual que su compatriota Alpine para 2024, y Toyota tiene la intención de mantener su dominio actual en la disciplina. BMW, que prometió regresar al campeonato estadounidense de resistencia IMSA, podría hacer lo mismo.

El año 2023 será también el del centenario de la carrera y el trigésimo aniversario del hat-trick de Peugeot. Para añadir un poco más de presión, los Sochaliens quieren impresionar con un coche sin alerón trasero, sabiendo que ningún vehículo con tal carrocería ha ganado en Le Mans desde 1971.

La silueta atípica que resulta de esta elección se destaca por un estilo muy estudiado, habiendo estado muy implicado el equipo de diseño en dotar al prototipo de una identidad visual claramente reconocible como la de un Peugeot. Se ha realizado un trabajo significativo debajo del automóvil, pero el secreto del 9X8 podría no terminar ahí.

Peugeot también se abstiene de indicar cuál es el elemento aerodinámico móvil del 9X8, ya que la normativa solo autoriza una parte de este tipo. Todavía se pueden probar varias configuraciones. Las posibilidades de cambiar de reglaje de una carrera a otra están muy limitadas por este reglamento, lo que influye en la viabilidad potencial de la carrocería sin alerón, por lo que se espera su validación final.

El 9X8 está propulsado por un 2.6 V6 biturbo trasero montado en la parte central abierto a 90°, que desarrolla 680 hp (500 kW) y se combina con un motor eléctrico delantero de 272 hp (200 kW). También tiene tracción total. Según la normativa, la potencia combinada no debe superar los 500 kW, o 680 hp.

En la pista, la gestión de carreras sigue directamente la gestión de potencia de cada coche, que se le transmite en tiempo real. Más allá de esta potencia, un peso mínimo de 1.030 kg, un consumo energético máximo y un balance de rendimiento (BoP) crucial, los equipos disfrutan de cierta libertad de diseño. La primera versión del reglamento indicaba una potencia máxima de 585 kW (795 CV) y un peso mínimo de 1.100 kg.Peugeot pensó entonces en utilizar un V8 turboalimentado.