Oscar Piastri fue el gran protagonista del Gran Premio de Países Bajos y se llevó la victoria en una carrera llena de golpes de escena. El piloto de McLaren, de perfecto andar, aprovechó los abandonos para quedarse con un triunfo clave en Zandvoort.

Su compañero Lando Norris, que peleaba mano a mano por la punta, debió abandonar y dejó el camino libre para que Max Verstappen subiera al segundo lugar ante su gente.

La sorpresa la dio Isack Hadjar, que con el Racing Bulls logró su primer podio en la Fórmula 1, quedando tercero en un resultado histórico para el francés.

Los Ferrari vivieron un domingo para el olvido: tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton se vieron obligados a abandonar y dejaron a la Scuderia sin puntos.

Por el lado de los Alpine, la polémica quedó servida. Franco Colapinto venía para sumar en los puntos pero una maniobra de Pierre Gasly en las últimas vueltas, no le permitió pasar a Bearman, y lo relegó al 11º puesto, fuera de la zona de unidades.

El argentino no pudo ocultar su fastidio tras ver cómo se le escapaba la posibilidad de meterse entre los diez mejores.