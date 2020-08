El ciclo de Maurizio Sarri ha finalizado en la Juve y se ha iniciado también el camino para la sucesión en el multicampeón de Italia. Pese a ganar sl Scudetto, el conjunto de Cristiano, Dybala y compañía debe recuperar la gloria perdida en Europa.

En ese contexto, ya son varios los nombres que aparecen y tiene la presencia de un argentino: Mauricio Pochettino. El ex entrenador del Tottenham está libre tras su abrupta salida de los Spurs y no ha vuelto a trabajar. Durante la semana que pasó también se especuló con un eventual arribo al Barcelona, sobre todo luego de sus declaraciones donde expresó que en su momento se apuró al declarar que no lo dirigiría por su pasado en el Español.

Según los medios italianos, el principal candidato a sucederlo es Zinedine Zidane. La directiva de la Juventus intentaría sacar al francés del Real Madrid para poder volverlo a juntar con Cristiano Ronaldo.

Además de ellos dos, también están en carpeta Simone Inzaghi y Massimiliano Allegri.