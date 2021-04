Nadia Podoroska, la mejor tenista de Argentina, se enfrentará este viernes desde las 11.07 ante Yulia Putintseva, en el primer cruce de la serie de playoffs ante Kazajistán, por la Copa Billie Jean King.

El certamen se disputa en el Córdoba, en el Lawn Tenis.

La delegación argentina también tendrá a Lourdes Carlé (430), en el segundo turno, enfrentándose a Yelena Rybakina (23).

🚨¡Quedaron definidos los cruces!



🇦🇷Argentina 🆚 Kazajistán🇰🇿



🗓️Viernes 16:

Podoroska vs. Putintseva

Carlé vs. Rybakina



📅Sábado 17:

Podoroska vs. Rybakina

Carlé vs. Putintseva



Podoroska/Carlé vs. Danilina/Shvedova#BillieJeanKingCup #VamosArgentina 💪🇦🇷 pic.twitter.com/VHxQt0vNHB