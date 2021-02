Tras convertirse en la revelación de Roland Garros y ser galardonada como la revelación del año por la WTA, la tenista argentina Nadia Podoroska no para de superarse.

Esta vez la rosarina de 23 años se metió en los cuartos de final del "Yarra Valley Classic", un torneo preparatorio de categoría 500 que se disputa en Melbourne de cara al primer Grand Slam del año. Nadia bajó a la Top Ten, la checa Petra Kvitova, por 5-7, 6-1 y 7-6 tras más de 2 horas y media de juego, y firmó una de sus mejores actuaciones en su carrera.

Se trata de la segunda victoria de Podoroska contra una Top Ten luego de haber eliminado a la 5 del mundo, la ucraniana Elina Svitolina, durante los cuartos de final de Roland Garros del año pasado.

Lo que se viene

Nadia enfrentará a la checa Marketa Vondrousova en cuartos de final. De 21 años, Vondrousova es la octava preclasificada en este certamen y actualmente se ubica en el puesto 21° del ranking mundial.

Por el mismo torneo, estos serán los choques de cuartos, que ya tiene a la Rosarina entre las mejores 8 tenistas: Ashleigh Barty vs. Shelby Rogers; Serena Williams vs. Danielle Collins; Garbiñe Muguruza vs. Sofia Kenin.